The Prom: Ryan Murphy svela la data di uscita del film Netflix, pieno di star (Di domenica 13 settembre 2020) svelata la data di uscita di The Prom, il nuovo film in uscita su Netflix diretto da Ryan Murphy che vede nel cast Kerry Washington, Meryl Streep e Nicole Kidman. Attraverso una foto condivisa su Instagram, Ryan Murphy autore di The Prom, ha svelato la data di uscita del film: l'11 dicembre arriverà su Netflix, con il suo cast pieno zeppo di star di serie A. "L'11 Dicembre, lascia che Netflix ti porti al ballo di fine anno che non hai avuto quest'anno" ha scritto Murphy nel post, rendendo nota la data ufficiale ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 settembre 2020)ta ladidi The, il nuovoinsudiretto dache vede nel cast Kerry Washington, Meryl Streep e Nicole Kidman. Attraverso una foto condivisa su Instagram,autore di The, hato ladidel: l'11 dicembre arriverà su, con il suo castzeppo didi serie A. "L'11 Dicembre, lascia cheti porti al ballo di fine anno che non hai avuto quest'anno" ha scrittonel post, rendendo nota laufficiale ...

