«The Duke», il regista di «Notting Hill» racconta il furto più surreale del Regno Unito (Di domenica 13 settembre 2020) Come può uno che ruba persino i rotoli di carta igienica ad assestare il colpo del secolo in uno dei musei più blindati di Londra? Sembra la trama rocambolesca di una commedia brillante. E in effetti lo è: si chiama The Duke ed è stata presentata in anteprima alla 77° Mostra internazionale del Cinema di Venezia (nei cinema italiani arriverà nel 2021). Ma non finisce qui: la vicenda è accaduta davvero, guadagnandosi le prime pagine dei tabloid britannici e diventando un caso nazionale. Al regista di Notting Hill Roger Michell la vicenda è subito sembrata il canovaccio perfetto per un film a dir poco fuori dal comune e così, con il sostegno della produttrice Nicky Bentham, ha ingaggiato nel ruolo del protagonista Kempton Bunton un caratterista del calibro di Jim Broadbent, amatissimo (e vessato) padre di Bridget Jones nonché pavido professore di Hogwarts nella saga di Harry Potter. Nei panni della moglie totalmente soggiogata da quest'uomo con velleità artistiche, grande pigrizia e immensa inventiva troviamo dame Helen Mirren, in una deliziosa versione da casalinga disperata.

