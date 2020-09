Terry Fox | la storia dell’atleta che attraversò il Canada con una gamba sola | il ricordo nel doodle di Google

Leggi su urbanpost

(Di domenica 13 settembre 2020) Ildidi oggi ricordaFox, giovane canadese che, nel 1980, dopo aver subito all’amputazione delladestra per un osteosarcoma, realizzò una mirabile impresa: attraversare tutto ilda est a ovest, correndo con l’aiuto di una protesi, per raccogliere fondi e sensibilizzare il mondo sul tema della lotta contro il cancro. Una corsa che da allora si tiene ogni anno in 760 località canadesi in onore del maratoneta scomparso il 28 giugno 1981, a soli 23 anni. leggi anche l’articolo —> Katherine Johnson: chi era la donna che amava contareFoxdell’atleta che attraversò ilcon una: ...