Terracina, uomo accoltellato in strada da una donna (Di domenica 13 settembre 2020) Una lite degenerata: potrebbe essere questo il motivo che ha fatto estrarre l'arma con cui una donna ha accoltellato all'addome un uomo, procurandogli una profonda ferita. E' successo oggi, in pieno giorno, a Terracina, in via Roma. Erano all'incirca le ore 15 quando, per motivi al vaglio delle forze dell'ordine, la donna ha colpito un 50enne residente a Terracina. Numerosi i passanti che hanno assistito alla scena e che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Terracina. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Alfredo Fiorini, mentre i militari dell'Arma, guidati dal Capitano Francesco Vivona ...

