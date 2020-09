Terapie intensive, il gruppo Kos dona ventilatori alla Regione Campania (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il gruppo Kos, uno dei più importanti gruppi sanitari italiani, ha donato alla Regione Campania ventilatori Mindray SV300, strumenti d’avanguardia utilizzati nelle Terapie intensive per assistere i pazienti con gravi difficoltà respiratorie. Questi ventilatori, che potranno dare in particolare un importante contributo nel supporto dei pazienti colpiti da Covid-19, possono essere impiegati nell’assistenza di pazienti sia adulti sia pediatrici a tutti i livelli di gravità. Arrivano le dichiarazioni di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: “Desidero ringraziare il gruppo Kos per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – IlKos, uno dei più importanti gruppi sanitari italiani, hatoMindray SV300, strumenti d’avanguardia utilizzati nelleper assistere i pazienti con gravi difficoltà respiratorie. Questi, che potranno dare in particolare un importante contributo nel supporto dei pazienti colpiti da Covid-19, possono essere impiegati nell’assistenza di pazienti sia adulti sia pediatrici a tutti i livelli di gravità. Arrivano le dichiarazioni di Vincenzo De Luca, presidente della: “Desidero ringraziare ilKos per ...

