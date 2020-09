Tennis, Naomi Osaka: la 22enne che ha vinto lo US Open nel nome di Black Lives Matter – Le immagini (Di domenica 13 settembre 2020) USA Tennis US Open 2020 US Open Tennis championships in New York USA Tennis US Open 2020 2020 US Open Tennis Championships in New York USA Tennis US Open 2020 USA Tennis US Open 2020 2020 US Open Tennis Championships USA Tennis US Open 2020 Non è la prima volta che Naomi Osaka alza al cielo la coppa dello US Open, lo slam americano. La prima volta è stata due anni fa, nel 2018, quando riuscì a sconfiggere Serena Williams in una finale macchiata dai fischi durante la cerimonia diretti dal pubblico verso l’arbitro, ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) USAUS2020 USchampionships in New York USAUS2020 2020 USChampionships in New York USAUS2020 USAUS2020 2020 USChampionships USAUS2020 Non è la prima volta chealza al cielo la coppa dello US, lo slam americano. La prima volta è stata due anni fa, nel 2018, quando riuscì a sconfiggere Serena Williams in una finale macchiata dai fischi durante la cerimonia diretti dal pubblico verso l’arbitro, ...

repubblica : Tennis, Us Open: trionfa Naomi Osaka, Azarenka battuta in rimonta [aggiornamento delle 06:25] - tutticonvocati : ???@effe7effe: 'Naomi #Osaka è genuinamente interessante ad altre cose, oltre che al #Tennis e la sua vittoria a… - rexforte1 : Naomi Osaka vince l'US open di tennis, figlia di una giapponese e di un nero, presumo francese, 22 anni ha già vint… - sportface2016 : #UsOpen, la dedica speciale di #Osaka: 'Ai miei antenati, se penso a loro non posso perdere' - beppegi : Viva Naomi! Più di una vittoria in un torneo di #tennis lo #USOpen di @naomiosaka -