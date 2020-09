Tenet non decolla negli USA ma supera i 200 milioni di dollari al box office globale (Di domenica 13 settembre 2020) Tenet ha registrato incassi positivi al di fuori degli USA, dove invece il nuovo film di Christopher Nolan non ha ottenuto al Box office il successo sperato. Nonostante gli incassi deludenti registrati al botteghino USA nel secondo weekend di uscita, Tenet è riuscito a superare i 200 milioni di dollari al box office globale. Quando sono trascorse più di due settimane dall'uscita di Tenet al cinema, risultano poco incoraggianti gli incassi ottenuti negli Stati Uniti dal film di Christopher Nolan. Il thriller sci-fi ha generato poco più di 6 milioni negli Stati Uniti e in Canada durante il secondo fine settimana di uscita, registrando un calo del 29% rispetto al ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 settembre 2020)ha registrato incassi positivi al di fuori degli USA, dove invece il nuovo film di Christopher Nolan non ha ottenuto al Boxil successo sperato. Nonostante gli incassi deludenti registrati al botteghino USA nel secondo weekend di uscita,è riuscito are i 200dial box. Quando sono trascorse più di due settimane dall'uscita dial cinema, risultano poco incoraggianti gli incassi ottenutiStati Uniti dal film di Christopher Nolan. Il thriller sci-fi ha generato poco più di 6Stati Uniti e in Canada durante il secondo fine settimana di uscita, registrando un calo del 29% rispetto al ...

ROMA – Calano gli incassi di “Tenet” al botteghino Usa, ma il distopico film d’azione di Christopher Nolan supera i 200 milioni di dollari a livello globale. Nel secondo week end di programmazione nel ...

Tenet ha registrato incassi positivi al di fuori degli USA, dove invece il nuovo film di Christopher Nolan non ha ottenuto al Box Office il successo sperato. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 13/09/2020 No ...

