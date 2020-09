Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: tra Bela e Lucy esplode l’amore! E Paul… (Di domenica 13 settembre 2020) Per mesi il suo cuore ha battuto solo per Paul (Sandro Kirtzel), ma presto Lucy Ehrlinger (Jennifer Siegmann) scoprirà di provare dei forti sentimenti per un altro uomo. Dopo un lungo tira e molla, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la bella sorella di Romy (Désirée von Delft) capirà infatti di amare Bela Moser (Franz-Xaver Zeller). E da allora cambierà tutto…Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Natascha rinchiude Michael e lo fa licenziare!Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bela si dichiara a ... Leggi su tvsoap (Di domenica 13 settembre 2020) Per mesi il suo cuore ha battuto solo per Paul (Sandro Kirtzel), ma prestoEhrlinger (Jennifer Siegmann) scoprirà di provare dei forti sentimenti per un altro uomo. Dopo un lungo tira e molla, nelle prossime puntatedid’amore, la bella sorella di Romy (Désirée von Delft) capirà infatti di amareMoser (Franz-Xaver Zeller). E da allora cambierà tutto…Leggi anche:d’amore,: Natascha rinchiude Michael e lo fa licenziare!Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore,puntatesi dichiara a ...

