Supercoppa maschile 2020 oggi in tv: dove vedere le semifinali di andata (Di domenica 13 settembre 2020) Il conto alla rovescia per la Supercoppa maschile 2020 di volley è ormai terminato: oggi in tv andranno in scena le semifinali di andata. Nella serata di domenica 13 settembre si sfideranno prima Trento e Civitanova e poi si affronteranno Perugia e Modena. Scopriamo orario, canale e dove vedere in streaming le due semifinali di andata. Supercoppa maschile 2020: le semifinali di andata La formula della Supercoppa maschile 2020 prevede la partecipazione delle quattro migliori quattro squadre della regular season di Superlega 2019/2020. Questi quattro club si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Il conto alla rovescia per ladi volley è ormai terminato:in tv andranno in scena ledi. Nella serata di domenica 13 settembre si sfideranno prima Trento e Civitanova e poi si affronteranno Perugia e Modena. Scopriamo orario, canale ein streaming le duedi: lediLa formula dellaprevede la partecipazione delle quattro migliori quattro squadre della regular season di Superlega 2019/. Questi quattro club si ...

