Suarez non molla il Barcellona | la Juventus pensa al piano B

Nel mondo del calciomercato le cose possono cambiare nel giro di poche ore e affari che sembrano ormai chiusi, saltano all'improvviso. Una trattativa chiusa sembrava quella della Juventus per Luis Suarez, ma il ritardo nella chiusura dell'affare spingerebbe i bianconeri ad optare per il piano B. L'indiscrezione lanciata da Marca racconta di un Luis Suarez che vorrebbe rimanere dopo il mancato addio di Messi. L'uruguaiano in queste ore starebbe forzando il club blaugrana a trattenerlo, seppur Bartomeu l'abbia messo sul mercato. La Juventus dopo settimane di attesa comincia a spazientirsi e Paratici starebbe pensando a Dzeko.

