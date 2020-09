Suarez Juventus, dalla Spagna confermano: vicina la fumata bianca (Di domenica 13 settembre 2020) Suarez Juventus – Juventus a caccia di un nuovo numero 9. L’addio di Higuain ha lasciato uno spazio vuoto in attacco. Pirlo ha bisogno di una nuova punta e Luis Suarez è il nome giusto. La trattativa Suarez-Juventus vivrà nei prossimi giorni un momento cruciale. Secondo quanto riportato da Espn, la prossima settimana potrebbe rappresentare un importante punto di non ritorno per il trasferimento dell’attaccante uruguayano alla corte di Pirlo: il Barcellona conta di chiudere le trattative riguardanti le cessioni del Pistolero alla Juve e di Vidal all’Inter. Suarez Juventus, le ultimissime sul pistolero Le parti hanno da tempo trovato l’intesa. Al centravanti è stato promesso un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 settembre 2020)a caccia di un nuovo numero 9. L’addio di Higuain ha lasciato uno spazio vuoto in attacco. Pirlo ha bisogno di una nuova punta e Luisè il nome giusto. La trattativavivrà nei prossimi giorni un momento cruciale. Secondo quanto riportato da Espn, la prossima settimana potrebbe rappresentare un importante punto di non ritorno per il trasferimento dell’attaccante uruguayano alla corte di Pirlo: il Barcellona conta di chiudere le trattative riguardanti le cessioni del Pistolero alla Juve e di Vidal all’Inter., le ultimissime sul pistolero Le parti hanno da tempo trovato l’intesa. Al centravanti è stato promesso un ...

