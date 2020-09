Stati Uniti in fiamme: decine di migliaia fra morti, dispersi ed evacuati a causa degli incendi (Di domenica 13 settembre 2020) “Dobbiamo prepararci ad un incidente mortale di massa”. Con queste parole terrificanti, un ufficiale del Dipartimento di Emergenza dell’Oregon commenta il disastro in corso sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Da settimane, violentissimi incendi stanno inghiottendo milioni di ettari fra le fiamme, distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino. La conta dei morti, al momento, è salita a 33 vittime, ma i dispersi e gli evacuati sono centinaia di migliaia. Anche per chi non è stato costretto all’evacuazione non sono tempi facili. L’elettricità è andata via in vastissime aree. Grandi e piccole città sono avvolte da nubi tossiche di polveri e fumo. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 settembre 2020) “Dobbiamo prepararci ad un incidente mortale di massa”. Con queste parole terrificanti, un ufficiale del Dipartimento di Emergenza dell’Oregon commenta il disastro in corso sulla costa occidentale. Da settimane, violentissimistanno inghiottendo milioni di ettari fra le, distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino. La conta dei, al momento, è salita a 33 vittime, ma ie glisono centinaia di. Anche per chi non è stato costretto all’evacuazione non sono tempi facili. L’elettricità è andata via in vastissime aree. Grandi e piccole città sono avvolte da nubi tossiche di polveri e fumo. ...

ilpost : Perché ogni anno brucia un pezzo di Stati Uniti - limesonline : “La vera posta in gioco nello scontro interno al triangolo Russia-Germania-Stati Uniti accentuato dalla crisi bielo… - RaiNews : Le immagini degli incendi che stanno devastando la costa occidentale degli Stati Uniti - franco_dimuro : RT @SMaurizi: perché dico che il #PD è concepito dagli Stati Uniti come un'operazione di contenimento della sinistra in Italia? perché lo s… - sdallagata : RT @SMaurizi: perché dico che il #PD è concepito dagli Stati Uniti come un'operazione di contenimento della sinistra in Italia? perché lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, i bambini infettati all’asilo hanno portato il coronavirus a casa Corriere della Sera Serena: Moggi? Ti metteva a tuo agio. La lotta scudetto...'

L'ex attaccante di Serie A Aldo Serena concede una lunga intervista a Repubblica nella quale parla della lotta scudetto e molto altro: "Immagino una lotta a tre ...

Call of Duty Black Ops Cold War: la storia della Guerra Fredda

In attesa di Call of Duty: Black Ops Cold War, cogliamo l'occasione per un breve viaggio lungo i grandi snodi dell'affascinante storia della Guerra Fredda. Nell'anticipare la presentazione ufficiale d ...

L'ex attaccante di Serie A Aldo Serena concede una lunga intervista a Repubblica nella quale parla della lotta scudetto e molto altro: "Immagino una lotta a tre ...In attesa di Call of Duty: Black Ops Cold War, cogliamo l'occasione per un breve viaggio lungo i grandi snodi dell'affascinante storia della Guerra Fredda. Nell'anticipare la presentazione ufficiale d ...