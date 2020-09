Sporting Lisbona-Napoli, i 23 convocati di Gattuso: escluso Milik, c’è Koulibaly (Di domenica 13 settembre 2020) Il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona in amichevole, al fine di testare la condizione fisica degli atleti in vista dell’inizio della Serie A 2020/2021, imminente. Gennaro Ivan Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il club lusitano, scegliendo 23 giocatori ed escludendo il partente Arek Milik: di seguito l’elenco completo. I convocati DEL Napoli PORTIERI: Ospina, Meret, Contini; DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani; CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero; ATTACCANTI: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ilaffronterà loin amichevole, al fine di testare la condizione fisica degli atleti in vista dell’inizio della Serie A 2020/2021, imminente. Gennaro Ivanha diramato la lista deiper la sfida contro il club lusitano, scegliendo 23 giocatori ed escludendo il partente Arek: di seguito l’elenco completo. IDELPORTIERI: Ospina, Meret, Contini; DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj,, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani; CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero; ATTACCANTI: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.

RafAuriemma : Alle 10 il @sscnapoli partirà da #Capodichino per raggiungere #Lisbona e giocare stasera contro il @Sporting_CP la… - sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Oggi ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? @Sporting_CP - Napoli ?? D… - sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Venerdì 11 settembre ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? Sporting… - sportface2016 : #SportingLisbona vs #Napoli: i convocati di #Gattuso, escluso #Milik - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, #Milik ancora out: salterà l'ultima amichevole?? ?? Il polacco non è l'unico: ecco chi manca alla lista?? #LBD… -