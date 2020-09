Sperona la moto della sorella gay e la uccide: "La compagna l'aveva infettata" (Di domenica 13 settembre 2020) Ha provocato la morte della sorella, 22 anni, Speronando il suo scooter perché gay. È accaduto l'altra notte quando Antonio Gaglione, 25 anni, non sopportando la relazione di sua sorella Maria Paola con la compagna, trans nata donna, ha deciso di inforcare lo scooter e di seguire le due giovani in moto dirette da Caivano ad Acerra (Napoli). Una volta raggiunte, Antonio Gaglione ha tamponato la moto delle due giovane facendolo uscire di strada, riportano i giornali locali. Le due ragazze sono cadute: Maria Paola sbattendo contro un tubo ha perso la vita mentre la fidanzata rimasta ferita, ancora sanguinante per terra, è stata anche picchiata dal fratello della vittima, poi fermato dai carabinieri. Sul posto dell'incidente sono ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Ha provocato la morte, 22 anni,ndo il suo scooter perché gay. È accaduto l'altra notte quando Antonio Gaglione, 25 anni, non sopportando la relazione di suaMaria Paola con la, trans nata donna, ha deciso di inforcare lo scooter e di seguire le due giovani indirette da Caivano ad Acerra (Napoli). Una volta raggiunte, Antonio Gaglione ha tamponato ladelle due giovane facendolo uscire di strada, riportano i giornali locali. Le due ragazze sono cadute: Maria Paola sbattendo contro un tubo ha perso la vita mentre la fidanzata rimasta ferita, ancora sanguinante per terra, è stata anche picchiata dal fratellovittima, poi fermato dai carabinieri. Sul posto dell'incidente sono ...

