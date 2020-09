Sovranismo cinematografico a Venezia 77 | la polemica sui tre film italiani ignorati

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 13 settembre 2020) l day after di77 mette al centro unatutta italiana. Scatenata dalle dichiarazioni dell’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco di aperta delusione nel palmares - che non ha considerato i, esclusa la Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino per Padrenostro di Claudio Noce - in particolare per Notturno di Gianfranco Rosi: la stampa tricolore ha messo in evidenza l’esclusione e la lite a distanza.Il presidente della Biennale Roberto Cicutto prova a smorzare i toni: “Chiunque investe per tanto tempo in un’opera se non vince rimane male, è normale, ma le giurie sono autonome”. Per il direttore della Mostra Alberto Barbera è un copione che si ripete: “Si è mai visto un verdetto di giuria che non faccia discutere?”, dice citando esempi ...