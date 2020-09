Sondaggio: per il 47% dei votanti, Chiesa oggi vale 30 milioni (Di lunedì 14 settembre 2020) Questi i risultati del Sondaggio: “A due anni dalla scadenza, qual è la vostra valutazione di Chiesa?” 30 milioni (47%) 40 milioni (36%) 50 milioni (11%) 60 milioni (6%) Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Questi i risultati del: “A due anni dalla scadenza, qual è la vostra valutazione di?” 30(47%) 40(36%) 50(11%) 60(6%) Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio per Follia, un sondaggio per aumentare le tasse ilGiornale.it Elezioni locali in Russia, un test per il governo dopo il veleno a Navalny

In Siberia decine di candidati alleati dell’oppositore del Cremlino. Il voto è un termometro dello scontento della gente verso Putin a un anno dalle legislative Quando Alexei Navalny si è sentito male ...

Il voto negli Stati Uniti

Nelle elezioni il cui esito influenzerà i destini del mondo per molti anni a venire, niente appare più scontato man mano che avanza la campagna elettorale. Il candidato democratico Joe Biden è ancora ...

