Soleil Sorge, a Domenica Live: accusa Iannone di essere in cerca di visibilità, ma la busta choc la smaschera (Di domenica 13 settembre 2020) Tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live, uno dei programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso, è stata ospite Soleil Sorge. L’ex volto di Uomini e Donne è finita al centro dei riflettori dopo le pesanti e inaspettate accuse mosse ad Andrea Iannone. A lasciare tutti a bocca aperta, però, è stata … L'articolo Soleil Sorge, a Domenica Live: accusa Iannone di essere in cerca di visibilità, ma la busta choc la smaschera Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tra gli ospiti della nuova puntata di, uno dei programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso, è stata ospite. L’ex volto di Uomini e Donne è finita al centro dei riflettori dopo le pesanti e inaspettate accuse mosse ad Andrea. A lasciare tutti a bocca aperta, però, è stata … L'articolo, adiindi visibilità, ma lala

zazoomblog : Soleil Sorgè e lestate passata con Andrea Iannone a Domenica Live: Nessun flirt lui però.... Ma Barba… - zazoomblog : Soleil Sorgè la verità sul sua liason con Iannone a Domenica Live: «Nessun flirt lui però… - zazoomblog : Soleil Sorge: “Macchè Iannone! Ho avuto un flirt con uno veramente famoso…” ma non dice chi è - #Soleil #Sorge: #“… - blogtivvu : Soleil Sorge: “Macché Andrea Iannone! Ho avuto un flirt con uno veramente famoso…”, ma non dice chi è #domenicalive - sos_gcprss : Mentre guardavo canale 5 mi chiedevo perchè debbano dare visibilità a persone come Soleil Sorge, poi mi sono accort… -