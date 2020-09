Soleil la sua verità su Iannone a Domenica Live ma un paparazzo rivela altro Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 13 settembre 2020) Doveva essere il giorno della verità perSorge oggi a, il suo racconto su Andreache è in cerca di visibilità, ma la busta choc era per lei ed è stata una doccia fredda (). Abbiamo visto tutti ledisulla rivista Chi, abbiamo pensato tutti a quanto potesse essere strano il loro presunto flirt considerando con sono due ex dei Rodriguez: Belen e Jeremias. Poi è arrivata l’intervista dell’ex di Uomini e Donne, quella in cui era dispiaciuta perché con leiera in cerca di visibilità e che lui non era comunque il suo tipo né avrebbe mai voluto con lui un coinvolgimento perché ex di una sua ex cognata. Il ...