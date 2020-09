Smart working, obiettivo quattro milioni. Nuove regole con quote e contratti (Di domenica 13 settembre 2020) Il 15 ottobre scade il meccanismo semplificato, il governo punta a stabilizzare parte dei lavoratori da remoto. La ministra del Lavoro Catalfo: no ad accordi individuali, spazio a intese nazionali o aziendali e quote Leggi su ilsole24ore (Di domenica 13 settembre 2020) Il 15 ottobre scade il meccanismo semplificato, il governo punta a stabilizzare parte dei lavoratori da remoto. La ministra del Lavoro Catalfo: no ad accordi individuali, spazio a intese nazionali o aziendali e

straneuropa : Lo smart working non è il future di questo paese, soprattutto nella pubblica amministrazione: desertifica le città.… - davidealgebris : Con 1 euro al giorno sarà possibile avere una “stazione di studio” per i propri figli. Bravi Intesa Sanpaolo che… - Agenzia_Ansa : #Cucinelli, lo smart working uccide la creatività #ANSA #teatro #Umbria - MalliardReport : RT @KeySponsor: Ormai le chat, i social, le storie, le video-chiamate e lo smart-working sono la normalità. Questo ci permette di lavorare… - RobRe62 : RT @sole24ore:Smart working, obiettivo quattro milioni. Nuove regole con quote e contratti -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Smart working, obiettivo quattro milioni. Nuove regole con quote e contratti Il Sole 24 ORE Un fulmine causa l’incendio di una casa, donna salvata dai pompieri

08:10Un fulmine causa l’incendio di una casa, donna salvata dai pompieri 07:52Coronavirus, preoccupa focolaio della Rap a Palermo: 26 positivi 07:46Vaccino per Covid: Oxford e Astrazeneca riavviano i ...

Windows 10 integrerà una funzione per le videoconferenze? Microsoft è al lavoro

Microsoft sta testando nelle build Insider l'integrazione della funzionalità di videoconferenza Meet Now (Riunione Immediata) di Skype in Windows 10. Meet Now consente di partecipare a una videoconfer ...

08:10Un fulmine causa l’incendio di una casa, donna salvata dai pompieri 07:52Coronavirus, preoccupa focolaio della Rap a Palermo: 26 positivi 07:46Vaccino per Covid: Oxford e Astrazeneca riavviano i ...Microsoft sta testando nelle build Insider l'integrazione della funzionalità di videoconferenza Meet Now (Riunione Immediata) di Skype in Windows 10. Meet Now consente di partecipare a una videoconfer ...