Smart working, il ministro Catalfo: nuove regole con quote e contratti

Il 15 ottobre scade il meccanismo semplificato e il Governo punta a stabilizzare gran parte dei lavoratori da remoto. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo: "No ad accordi individuali, spazio a intese nazionali o aziendali e quote". Smart working e legge 81 del 2017 che ha introdotto il meccanismo esclusivo dell'accordo individuale scritto tra l'azienda …

Il 15 ottobre scade il meccanismo semplificato e il Governo punta a stabilizzare gran parte dei lavoratori da remoto. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo: “No ad accordi individuali, spazio a intes ...

Consumi: Coldiretti, con lavoro da casa spesa alimentare aumentata di 10 miliardi

Roma, 13 set 11:27 - (Agenzia Nova) - Il lockdown prima e lo smart working dopo fanno aumentare di 10 miliardi di euro la spesa alimentare nelle case degli italiani nel 2020 per effetto del maggior te ...

