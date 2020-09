Shark | il primo squalo – Trama | trailer e cast del film

(Di domenica 13 settembre 2020), ilè ilche Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 13 settembre 2020. La pellicola risale a due anni fa ed è diretta da Jon Turteltaub. La storia invece si basa sul romanzo di Steve Alten del ’97, dal titolo MEG. Ladi, ilsegue le vicende di un esploratore marino che si ritrova in un faccia a faccia con una creatura gigantesca e misteriosa. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali attori fanno parte del, il– LaJonas Taylor si ritrova a salvare un gruppo di esploratori rimasti intrappolati in un sottomarino. Si rende conto però di non ...

IvanAdvance : Shark - Il primo squalo - Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:30) Shark - Il primo squalo (Film) #StaseraInTV 13/09/2020 #PrimaSerata #shark-ilprimosqualo @social_mediaset #Italia1 - GuidaTVPlus : 13-09-2020 21:31 #Italia1 Shark - Il primo squalo - PrimaTv #Azione #Film #StaseraInTV - DonnaGlamour : Shark – Il primo squalo: ecco le location del film con Jason Statham - marcoc957 : Stasera consiglio a tutti la visione di “Shark - Il primo squalo” su italia1. FILMONE -

Ultime Notizie dalla rete : Shark primo

Dopo la prima serata dedicata allo squalo preistorico, anche nella seconda Italia 1 propone un film in tema. Stasera in tv 13 settembre, infatti, a partire dalle ore 23.50, è in programma il film Shar ...L’attesa è finita: stasera in tv su Canale5 riparte la nuova edizione di Live Non è la d’Urso. Dunque, in coincidenza con l’inizio della nuova stagione televisiva, ci sarà la ‘sfida’ a distanza, nella ...