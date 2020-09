Serious Sam 4: svelati i requisiti PC minimi e raccomandati (Di domenica 13 settembre 2020) In attesa del suo arrivo su PC e Google Stadia previsto per il 24 settembre prossimo, Croteam ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per PC di Serious Sam 4 Al suo annuncio, Serious Sam 4 aveva un sottotitolo piuttosto simpatico: “Planet Badass”. Molto in linea con la sua vena sempre eccessiva ed estrema, il sottotitolo è poi stato successivamente abbandonato dal team di sviluppo. Croteam ha anche spiegato il perché, in realtà, ed è molto semplice. Il titolo verrà ovviamente adattato in diverse lingue e, quindi, il gioco di parole sarebbe andato perduto. La scelta di toglierlo risulta quindi piuttosto ovvia, anche se ce ne dispiaciamo parecchio. Peccato. In attesa della sua uscita prevista per il 24 settembre su PC e Google Stadia, Croteam ha ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 settembre 2020) In attesa del suo arrivo su PC e Google Stadia previsto per il 24 settembre prossimo, Croteam ha svelato iper PC diSam 4 Al suo annuncio,Sam 4 aveva un sottotitolo piuttosto simpatico: “Planet Badass”. Molto in linea con la sua vena sempre eccessiva ed estrema, il sottotitolo è poi stato successivamente abbandonato dal team di sviluppo. Croteam ha anche spiegato il perché, in realtà, ed è molto semplice. Il titolo verrà ovviamente adattato in diverse lingue e, quindi, il gioco di parole sarebbe andato perduto. La scelta di toglierlo risulta quindi piuttosto ovvia, anche se ce ne dispiaciamo parecchio. Peccato. In attesa della sua uscita prevista per il 24 settembre su PC e Google Stadia, Croteam ha ...

Multiplayerit : Serious Sam 4, requisiti hardware annunciati in prossimità dell'uscita - infoitscienza : Serious Sam 4, requisiti hardware annunciati in prossimità dell'uscita - Asgard_Hydra : Serious Sam 4: specifiche PC e chiarimenti sull'abbandono del sottotitolo 'Planet Badass' - Asgard_Hydra : Serious Sam 4, requisiti hardware annunciati in prossimità dell'uscita - GamingToday4 : Serious Sam 4, requisiti hardware annunciati in prossimità dell’uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Serious Sam Serious Sam 4: specifiche PC e chiarimenti sull'abbandono del sottotitolo 'Planet Badass' Everyeye Videogiochi Serious Sam 4: svelati i requisiti PC minimi e raccomandati

In attesa del suo arrivo su PC e Google Stadia previsto per il 24 settembre prossimo, Croteam ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per PC di Serious Sam 4 Al suo annuncio, Serious Sam 4 aveva ...

Serious Sam 4, requisiti hardware annunciati in prossimità dell'uscita 0

Serious Sam 4 ha i requisiti hardware annunciati da Croteam per PC: con l'uscita del gioco ormai prossima e prevista per il 24 settembre, vediamo che equipaggiamento è richiesto. NOTIZIA di Giorgio Me ...

In attesa del suo arrivo su PC e Google Stadia previsto per il 24 settembre prossimo, Croteam ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per PC di Serious Sam 4 Al suo annuncio, Serious Sam 4 aveva ...Serious Sam 4 ha i requisiti hardware annunciati da Croteam per PC: con l'uscita del gioco ormai prossima e prevista per il 24 settembre, vediamo che equipaggiamento è richiesto. NOTIZIA di Giorgio Me ...