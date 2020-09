Serie B, il Monza fa le prove per la serie A: i nuovi arrivi sono già inseriti (Di domenica 13 settembre 2020) serie B, il Monza fa le prove per la serie A: i nuovi arrivi sono già inseriti. Bisogna soltanto migliorare la difesa Il Monza è pronto per la serie A, o quasi. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al match giocato ieri contro il Vicenza, terminato 1-1. Un’amichevole dal sapore di lotta al vertice, si legge sulla rosea. DIFESA LEGGERA – I nuovi arrivi si sono inseriti benissimo nello scacchiere biancorosso, sicuramente Brocchi ha una super squadra in vista del prossimo anno. Bisogna soltanto rivedere qualcosa in difesa, ma il Monza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020)B, ilfa leper laA: igià. Bisogna soltanto migliorare la difesa Ilè pronto per laA, o quasi. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al match giocato ieri contro il Vicenza, terminato 1-1. Un’amichevole dal sapore di lotta al vertice, si legge sulla rosea. DIFESA LEGGERA – Isibenissimo nello scacchiere biancorosso, sicuramente Brocchi ha una super squadra in vista del prossimo anno. Bisogna soltanto rivedere qualcosa in difesa, ma il...

whyALWAYSme_9 : RT @____Davide_____: Calabria contro Monza e Brescia ha fatto giocato bene. Questo dimostra che il livello per lui è la Serie B. Non il Mil… - FBuonora : RT @____Davide_____: Calabria contro Monza e Brescia ha fatto giocato bene. Questo dimostra che il livello per lui è la Serie B. Non il Mil… - ____Davide_____ : Calabria contro Monza e Brescia ha fatto giocato bene. Questo dimostra che il livello per lui è la Serie B. Non il Milan. #MilanBrescia - diegofornero : @AlessioPaso @BfcOfficialPage Il Monza sta lavorando in modo eccellente: arriva in Serie A entro due stagioni e ci… - Joegarret95 : @DANIELEALO14 Per me gasly è un buon pilota, ha vinto a Monza per una serie di fattori imponderabili -

Pareggio 1-1 e rete firmata ancora da Mattia Finotto per il Monza impegnato a Lumezzane contro il Vincenza. Nuovo step sulla strada per la serie B con l’esordio del difensore Davide Bettella, ufficial ...

