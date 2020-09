Scuola: Ronzulli (Fi), 'prima a chiudere e ultima a riaprire, a singhiozzo' (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “La Scuola è stata la prima a chiudere ed è l'ultima a ripartire, oltretutto a singhiozzo. Il governo si è mosso in ritardo, costringendo sindaci e presidi ad arrangiarsi. Domani non si ripartirà ovunque e si preannuncia caos tra i 60 mila insegnanti che mancano, i banchi che non arriveranno in tempo e le nuove aule non realizzate. Un fallimento tutto annunciato del governo e del ministro Azzolina”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2 Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Laè stata laed è l'a ripartire, oltretutto a. Il governo si è mosso in ritardo, costringendo sindaci e presidi ad arrangiarsi. Domani non si ripartirà ovunque e si preannuncia caos tra i 60 mila insegnanti che mancano, i banchi che non arriveranno in tempo e le nuove aule non realizzate. Un fallimento tutto annunciato del governo e del ministro Azzolina”. Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2

Ci siamo: nella giornata di domani, lunedì 14 settembre, si tornerà sui banchi di scuola in gran parte d'Italia. Un appuntamento importantissimo e fondamentale per i ragazzi del nostro Paese, che torn ...

