Scuola, Miozzo “Non è un pericolo, forse ambiente più protetto” (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo vivere questo anno particolare con la consapevolezza che la Scuola non è un pericolo o un rischio, la Scuola è forse l'ambiente più protetto”. Così a Sky TG24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo.Sulla possibilità di ridurre la quarantena, come fatto dalla Francia, “ci riuniremo martedì per iniziare una discussione che non si concluderà martedì, ma deve essere una discussione che trova un confronto con altri stati dell'Unione Europea, con altri Paesi, con altre esperienze e con la Francia stessa, per capire su quali presupposti scientifici hanno basato la loro decisione. A oggi l'Oms dice che il periodo della quarantena deve essere ancora di 14 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo vivere questo anno particolare con la consapevolezza che lanon è uno un rischio, lal'più protetto”. Così a Sky TG24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino.Sulla possibilità di ridurre la quarantena, come fatto dalla Francia, “ci riuniremo martedì per iniziare una discussione che non si concluderà martedì, ma deve essere una discussione che trova un confronto con altri stati dell'Unione Europea, con altri Paesi, con altre esperienze e con la Francia stessa, per capire su quali presupposti scientifici hanno basato la loro decisione. A oggi l'Oms dice che il periodo della quarantena deve essere ancora di 14 ...

fisco24_info : L’inizio della scuola, ultime notizie. Miozzo (Cts), la scuola non è un pericolo, forse ambiente più sicuro: Cirio,… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Miozzo: “Le mascherine saranno disponibili tutti i giorni a scuola” - GiovanniMario12 : RT @Montecitorio: Prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, in Commissione #Cultura audizione di Agostino Miozzo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Miozzo Scuola, Miozzo “Non è un pericolo, forse ambiente più protetto” Il Dispari Quotidiano Scuola, Miozzo “Non è un pericolo, forse ambiente più protetto”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo vivere questo anno particolare con la consapevolezza che la scuola non è un pericolo o un rischio, la scuola è forse l’ambiente più protetto”. Così a Sky TG24 il coordinat ...

Azzolina: anno scolastico straordinario, non nego criticità

La ministra a Corriere Tv: "Stiamo risolvendo ma ci vuole pazienza, orari ridotti per mancanza di docenti". In arrivo ordinanza sugli studenti fragili. La polemica con la Regione Piemonte, Cirio: "Non ...

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo vivere questo anno particolare con la consapevolezza che la scuola non è un pericolo o un rischio, la scuola è forse l’ambiente più protetto”. Così a Sky TG24 il coordinat ...La ministra a Corriere Tv: "Stiamo risolvendo ma ci vuole pazienza, orari ridotti per mancanza di docenti". In arrivo ordinanza sugli studenti fragili. La polemica con la Regione Piemonte, Cirio: "Non ...