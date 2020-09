Scuola | è il giorno del nuovo inizio in Italia e Romania Il calendario con tutte le feste e l’ipotesi DAD per le allerta meteo

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il grandeè arrivato. Oggi, Lunedì 14 Settembre, ricomincia laine in: una giornata importantissima perchè quest’anno lanon riapre soltanto dopo la consueta pausa estiva, ma anche dopo la lunga precedente chiusura per il lockdown da Coronavirus. I ragazzi, quindi, tornano in classe più di sei mesi dopo l’ultima volta. E doodle ha deciso di dedicare un bellissimo doodle proprio a. In realtà non inle Regioni d’laricomincia proprio oggi. Le Regioni, infatti, hanno piena autonomia sulscolastico e ci sono 9 Regioni che hanno preso una scelta differente rispetto a ...