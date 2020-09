Scuola, Azzolina: “Mamme misureranno la febbre a casa” (Di domenica 13 settembre 2020) ”Abbiamo scritto Protocolli molto seri con l’Istituto superiore di Sanità. Se un bambino è positivo, la Scuola ha un registro di contatti con cui il bambino è stato in contatto e nelle Asl abbiamo creato un ufficio dedicato solo alla Scuola. Significa che la Asl si attiva per fare test rapidi a tutti i bambini con cui ha avuto un contatto, anche al personale scolastico”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite di Barbara d’Urso su Canale5. ”Le mamme – ha aggiunto Azzolina – misureranno la febbre a casa. E’ stata una scelta molto ponderata fatta dal nostro Comitato tecnico scientifico del Ministero della salute”. ”Immaginiamo – dice ancora – che un bambino abbia ... Leggi su udine20 (Di domenica 13 settembre 2020) ”Abbiamo scritto Protocolli molto seri con l’Istituto superiore di Sanità. Se un bambino è positivo, laha un registro di contatti con cui il bambino è stato in contatto e nelle Asl abbiamo creato un ufficio dedicato solo alla. Significa che la Asl si attiva per fare test rapidi a tutti i bambini con cui ha avuto un contatto, anche al personale scolastico”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Luciaospite di Barbara d’Urso su Canale5. ”Le mamme – ha aggiuntolaa casa. E’ stata una scelta molto ponderata fatta dal nostro Comitato tecnico scientifico del Ministero della salute”. ”Immaginiamo – dice ancora – che un bambino abbia ...

