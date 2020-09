Scuola, alle 12 il messaggio del premier Conte a studenti e insegnanti (Di domenica 13 settembre 2020) Il messaggio di Conte sulla Scuola. Il premier pronto a rivolgersi a studenti, genitori e insegnanti. ROMA – alle 12 il messaggio del premier Conte sulla Scuola. Il presidente del Consiglio si rivolgerà a studenti, genitori e insegnanti alla vigilia del ritorno ufficiale in classe. Domani alle ore 12 rivolgerò un messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell’anno scolastico.Pubblicato da Giuseppe Conte su Sabato 12 settembre 2020 Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020) Ildisulla. Ilpronto a rivolgersi a, genitori e. ROMA –12 ildelsulla. Il presidente del Consiglio si rivolgerà a, genitori ealla vigilia del ritorno ufficiale in classe. Domaniore 12 rivolgerò un, genitori,, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell’anno scolastico.Pubblicato da Giuseppesu Sabato 12 settembre 2020 Notizia in aggiornamento

