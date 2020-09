Sbarchi continui a Lampedusa | arrivati altri 119 clandestini Hotspot di nuovo stracolmo

(Di domenica 13 settembre 2020), 13 set – Non si ferma l’assedio acinque, per un totale di 119, si sono registrati nelle ultime ore. Il primo approdo, di un gruppetto di 17 persone, è avvenuto a tarda sera al molo Favarolo dopo l’avvistamento delle motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Durante la notte, poi, ci sono statiquattrocon un minimo di 15 e un massimo di 58 immigrati irregolari. Tutti isbarcati sono stati portati all’(appena svuotato con le navi quarantena), dove ci sono al momento oltre 250 immigrati a fronte di una capienza massima di 192 ospiti. Accordi inutili, dalla Tunisia arrivano di continuo imbarcazioni Il ...

annaliagiuli : RT @Gianmar26145917: Piccolo suggerimento da un fascista, razzista e omofobo: dopo il 'giorno degli #sciacalli' #Conte si preoccupi del dis… - ClaudioMeazza : RT @Gianmar26145917: Piccolo suggerimento da un fascista, razzista e omofobo: dopo il 'giorno degli #sciacalli' #Conte si preoccupi del dis… - Saverio1234S : RT @Gianmar26145917: Piccolo suggerimento da un fascista, razzista e omofobo: dopo il 'giorno degli #sciacalli' #Conte si preoccupi del dis… - lilith975 : RT @Gianmar26145917: Piccolo suggerimento da un fascista, razzista e omofobo: dopo il 'giorno degli #sciacalli' #Conte si preoccupi del dis… - marialauraloi : RT @francesco088661: @stopcensurainfo Chi può sapere quanti CLANDESTINI faranno sbarcare questa settimana che sta iniziando visto che abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi continui

Soleil Sorgè sbarca a Domenica Live (Canale 5) e riprende da dove aveva terminato: cioè a parlare di Andrea Iannone. La questione è alquanto curiosa perché la giovane dice, come spiegato anche al sett ...Più passano le settimane e più appare evidente l'inefficacia, se non la totale inutilità, degli accordi strappati dai giallorossi in giro per il Mediterraneo (e non solo) per dare un freno all'immigra ...