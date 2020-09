Sassuolo, amichevole con il Pisa: ancora assente il degente Boga (Di domenica 13 settembre 2020) Prima uscita stagionale per il nuovo Sassuolo di Roberto De Zerbi senza Jeremie Boga, obiettivo del Napoli che è risultato positivo al Covid-19. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Prima uscita stagionale per il nuovodi Roberto De Zerbi senza Jeremie, obiettivo del Napoli che è risultato positivo al Covid-19.

Fantacalcio : Sassuolo, test amichevole con il Pisa: il tabellino - TuttoPisa : Amichevole importante per il Pisa di Luca D'Angelo di scena al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo che milita in Ser… - SassuoloUS : Buon test al #MapeiStadium fra Sassuolo e Pisa! Una vittoria a testa nel triangolare che ha visto sfidarsi due for… - stefano_cavaz : La Reggiana non può MAI fare una amichevole al Giglio! Il Sassuolo chi ti invita a fare l’amichevole ? Il Pisa pri… - sportli26181512 : #Sassuolo, Djuricic affonda il Pisa nella mini-amichevole: Nei neroverdi brilla Haraslin, bene anche Berardi, autor… -