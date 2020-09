Sam Faddis, ex funzionario CIA: “Negli USA è in atto un’insurrezione pianificata da anni, finanziata da organizzazioni di facciata, inclusa la Open Society di George Soros.” (Di domenica 13 settembre 2020) Un ex funzionario della CIA che ha trascorso decenni sotto copertura in Medio Oriente e in Asia meridionale avverte che “la violenza esploderà” se Trump vincerà la rielezione e probabilmente continuerà comunque anche se dovesse vincere Biden. In un editoriale per Revolver News , Sam Faddis caratterizza le recenti rivolte, descritte come “per lo più pacifiche” dai media, come niente di meno che una “insurrezione”. Faddis afferma che i rivoltosi non sono semplicemente folle non organizzate, ma “una manifestazione di anni di preparazione, organizzazione e sponsorizzazione da una vasta rete di fondazioni e organizzazioni di facciata”, inclusa la Open ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 13 settembre 2020) Un exdella CIA che ha trascorso decenni sotto copertura in Medio Oriente e in Asia meridionale avverte che “la violenza esploderà” se Trump vincerà la rielezione e probabilmente continuerà comunque anche se dovesse vincere Biden. In un editoriale per Revolver News , Samcaratterizza le recenti rivolte, descritte come “per lo più pacifiche” dai media, come niente di meno che una “insurrezione”.afferma che i rivoltosi non sono semplicemente folle non organizzate, ma “una manifestazione didi preparazione, organizzazione e sponsorizzazione da una vasta rete di fondazioni edi”,la...

Mrk_77_ : RT @DatabaseItalia: Un ex funzionario della CIA che ha trascorso decenni sotto copertura in Medio Oriente e in Asia meridionale avverte che… - DatabaseItalia : Un ex funzionario della CIA che ha trascorso decenni sotto copertura in Medio Oriente e in Asia meridionale avverte… -

Ultime Notizie dalla rete : Sam Faddis Scetticismo da parte dell'intelligence: «Non c'è conoscenza dell'avversario Il Manifesto