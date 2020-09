Salernitana | gli ultras minacciano Ranieri che rinuncia al prestito e irrompono all’Arechi

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 settembre 2020) E’ stato un pomeriggio molto teso quello di ieri, a Salerno. Lo scrive il Corriere dello Sport. Sono due gli episodi che racconta il quotidiano. Innanzitutto il caso di Luca. Il giovane difensore della Fiorentina, che aveva già l’accordo con laper uned era già sceso in campo per allenarsi con i suoi nuovi compagni, ha rifiutato il contratto (non ancora depositato). Lo ha comunicato il suo agente, Paolo Paloni, con una nota sul profilo Instagram dell’agenzia Football. «è sceso a Salerno, ma quando la notizia di un suo trasferimento è iniziata a circolare sui social, sono arrivati dei messaggi sul telefono del ragazzo che lo sconsigliavano di accettare il trasferimento. Ne abbiamo relazionato al direttore Fabiani. Tutto ciò ...