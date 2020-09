Salernitana | è contestazione Quelli di Brescia | “Dimissioni o diserzione”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Dimissioni del direttore sportivo e allontanamento da Salerno di questa società”. Lo storico gruppo di tifosi granata ‘di’ ribadisce, attraverso una lettera, la propria “linea di condotta adottata e comunicata al termine del campionato 2018/2019, subito dopo la finale playout (seconda in cinque anni di B) e ribadita dopo la vergognosa partita di Cittadella dell’ultimo campionato che ci portò alla diserzione delle rimanenti partite del girone d’andata”. Il direttivo rincara: “Oggi non possiamo che ribadire questa linea. Appoggiamo l’iniziativa intrapresa dal club Generazione Vestuti (no alla multiproprietà) e accettiamo con enorme piacere l’invito del presidente Riccardo Santoro del Centro di Coordinamento ...