Romina Power – La dedica in ricordo della sorella Taryn (Di domenica 13 settembre 2020) Romina Power ha subito una grande perdita nei mesi scorsi. La sorella Taryn Power è scomparsa dopo aver lottato con una lunga malattia. Il legame fra le due sorelle è sempre stato forte ed è stata proprio Romina ad annunciare la perdita a mezzo social. Romina Power ha sempre potuto contare sul sostegno della sorella. Era a Taryn che si rivolgeva nei momenti di tristezza e di maggiore bisogno. A lei va il suo ricordo, grazie ad un post pubblicato nell’anniversario di nascita. Romina Power, la dedica a Taryn – “Questo giorno sarà sempre speciale per ... Leggi su giornal (Di domenica 13 settembre 2020)ha subito una grande perdita nei mesi scorsi. Laè scomparsa dopo aver lottato con una lunga malattia. Il legame fra le due sorelle è sempre stato forte ed è stata proprioad annunciare la perdita a mezzo social.ha sempre potuto contare sul sostegno. Era ache si rivolgeva nei momenti di tristezza e di maggiore bisogno. A lei va il suo, grazie ad un post pubblicato nell’anniversario di nascita., la– “Questo giorno sarà sempre speciale per ...

andreapalazzo2 : RT @Cinguetterai: Videomessaggio di Conte per il nuovo anno scolastico, Mika, Romina Power, Loretta Goggi, Claudio Amendola, Anna Tatangelo… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Domenica In' del 13 settembre alle 14 su RAI 1: ospiti Romina Power e Loretta Goggi) Segui su:… - Noovyis : (Domenica In torna oggi su Rai1: ospiti Mika e Romina Power) Playhitmusic - - zazoomblog : Al Bano Carrisi e Romina Power la verità sul tradimento: “Sono ancora tormentata dal rimorso” - #Carrisi #Romina… - MusicStarStaff : Primo appuntamento con Domenica In su Rai1|Tra gli ospiti di Mara Venier Romina Power e Loretta Goggi -