Romina Power a Domenica In: dopo Al Bano non ci sarà mai un altro uomo (Di domenica 13 settembre 2020) Non c’è mai stato e non ci sarà mai un altro uomo per Romina Power dopo l’addio ad Al Bano, sicura l’ha confidato oggi a Domenica In, certa anche che non ci sarà mai più niente, mai più un legame d’amore con il suo ex marito. Romina Power racconta a Mara Venier che lei e Al Bano sono molto amici ma la conduttrice non ha intenzione di fare gossip, non vuole parlare di ciò che vorrebbe vedere il loro pubblico, desidera parlare di Romina, della sua felicità. E’ una donna che ha ricevuto tanto amore dal padre dei suoi figli, più che coccolare è stata tanto coccolata e a lei tutte quelle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 13 settembre 2020) Non c’è mai stato e non ci sarà mai unperl’addio ad Al, sicura l’ha confidato oggi aIn, certa anche che non ci sarà mai più niente, mai più un legame d’amore con il suo ex marito.racconta a Mara Venier che lei e Alsono molto amici ma la conduttrice non ha intenzione di fare gossip, non vuole parlare di ciò che vorrebbe vedere il loro pubblico, desidera parlare di, della sua felicità. E’ una donna che ha ricevuto tanto amore dal padre dei suoi figli, più che coccolare è stata tanto coccolata e a lei tutte quelle ...

