Roma Riaprono lunedì le scuole dell’infanzia capitoline

(Di domenica 13 settembre 2020)lunedì ledell’infanzia. I bambini da 3 a 6 anni iscritti, per l’anno educativo 2020-2021, nelle oltre 300 strutture gestite daCapitale sono oltre 30 mila. In aderenza alle linee guida nazionali, cosi’ come gia’ avviene nei nidi capitolini, anche nelledell’infanzia sara’ garantita la stabilita’ dei gruppi: ciascuna sezione avra’ quindi insegnanti fisse di riferimento e un ambiente riservato dove svolgere le attivita’. Lunedi’ 14 settembre il servizio partira’ con orario unico, dalle ore 8 alle 14. Dal 1° ottobre iniziera’ anche il tempo pieno, nelle sezioni in cui e’ previsto. Il servizio di ristorazione con la consumazione del pasto nelle strutture e’ garantito sin dal ...

"Il 30% degli istituti del Lazio non riaprirà domani". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla Scuola, Claudio Di Berardino, che a poche ore dalla campanella fa un bilancio del lavoro fatto per te ...Si torna sui banchi in 12 regioni italiane. In Toscana ingressi scaglionati e trasporto pubblico potenziato. Le misure adottate dalle Asl ROMA — Tutto pronto per il ritorno a scuola in Toscana che, in ...