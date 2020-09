Roma, barista ‘alticcio’ alla guida di uno scooter: prima reagisce male al controllo, poi si scaglia contro i Carabinieri (Di domenica 13 settembre 2020) Un 33enne di Cisterna di Latina, barista di professione e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti I militari lo hanno fermato nell’ambito di un posto di controllo alla circolazione stradale allestito in piazza Ippolito Nievo: il giovane era alla guida di uno scooter e quando si è fermato all’alt dei militari è parso un po’ “alticcio” e per giunta senza documenti al seguito. I Carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi al test dell’etilometro, ma il 33enne ha assunto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 settembre 2020) Un 33enne di Cisterna di Latina,di professione e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato la scorsa notte daidel Nucleo Operativo della CompagniaTrastevere con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti I militari lo hanno fermato nell’ambito di un posto dicircolazione stradale allestito in piazza Ippolito Nievo: il giovane eradi unoe quando si è fermato all’alt dei militari è parso un po’ “alticcio” e per giunta senza documenti al seguito. Ilo hanno invitato a sottoporsi al test dell’etilometro, ma il 33enne ha assunto un ...

