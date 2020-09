Rocco Casalino: «Vengo sminuito e screditato per quei tre mesi al GF» (Di lunedì 14 settembre 2020) Rocco Casalino, Live Non è la D'Urso “Vengo continuamente sminuito e screditato pubblicamente per quei tre mesi da partecipante al Grande Fratello“. Un vero e proprio cruccio per Rocco Casalino, che in una lettera inviata a Barbara D’Urso ha ricordato la propria esperienza nell’ormai storico reality show. Con polemica annessa. La missiva dell’attuale portavoce del Presidente del Consiglio è stata letta in tv a Live – Non è la D’Urso nell’ambito di una reunion di tutti i concorrenti della prima edizione del GF (da noi anticipata). Alla corte di Barbara D’Urso sono accorsi in otto, da Salvo Veneziano alla vincitrice del GF1 Cristina Plevani. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 settembre 2020), Live Non è la D'Urso “continuamentepubblicamente pertreda partecipante al Grande Fratello“. Un vero e proprio cruccio per, che in una lettera inviata a Barbara D’Urso ha ricordato la propria esperienza nell’ormai storico reality show. Con polemica annessa. La missiva dell’attuale portavoce del Presidente del Consiglio è stata letta in tv a Live – Non è la D’Urso nell’ambito di una reunion di tutti i concorrenti della prima edizione del GF (da noi anticipata). Alla corte di Barbara D’Urso sono accorsi in otto, da Salvo Veneziano alla vincitrice del GF1 Cristina Plevani. ...

