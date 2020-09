Robben: «Che emozioni la prima convocazione con il Groningen» – VIDEO (Di domenica 13 settembre 2020) Arjen Robben ha parlato della prima convocazione con il Groningen sua attuale squadra dopo il ritiro dal mondo del calcio Arjen Robben ha parlato della prima convocazione con il Groningen sua attuale squadra dove tanti anni fa ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. prima convocazione – «Ero emozionatissimo, era un momento speciale arrivato all’improvviso, non me l’aspettavo. Mi voleva anche l’Ajax, ho avuto un colloqui con Tom Pronk. Ma ero determinato a restare nella mia provincia. Non ho rifiutato per arroganza, anzi ne ero molto orgoglioso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Arjenha parlato dellacon ilsua attuale squadra dopo il ritiro dal mondo del calcio Arjenha parlato dellacon ilsua attuale squadra dove tanti anni fa ha mosso i primi passi nel mondo del calcio.– «Ero emozionatissimo, era un momento speciale arrivato all’improvviso, non me l’aspettavo. Mi voleva anche l’Ajax, ho avuto un colloqui con Tom Pronk. Ma ero determinato a restare nella mia provincia. Non ho rifiutato per arroganza, anzi ne ero molto orgoglioso». Leggi su Calcionews24.com

