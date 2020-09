Ritorno a scuola, Azzolina: “Scelta ponderata misurare temperature a casa. In arrivo nuovi banchi” (Di lunedì 14 settembre 2020) A poche ore dal Ritorno in classe nella maggior parte delle aule italiane, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che intervistata da al programma Live – Non è la d’Urso ha parlato di diversi temi decisamente chiacchierati. La sicurezza La ministra ha ribadito totale fiducia nelle soluzioni adottate dal governo al netto delle tante critiche: “Stiamo arrivando al 100% del distanziamento per tutti, qualora non ci fossero le condizioni per garantire il distanziamento totale per tutti, sarà opportuno utilizzare la mascherina. Sono per l’utilizzo di queste anche fuori dal contesto scolastico, gli insegnanti dovranno indossarle sempre visto il tipo di lavoro che fanno. Con il lavoro operato in estate per evitare quanto accaduto in altri paesi. Con il nostro lavoro nell’edilizia leggera abbiamo speso 300 ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) A poche ore dalin classe nella maggior parte delle aule italiane, la ministra dell’Istruzione Lucia, che intervistata da al programma Live – Non è la d’Urso ha parlato di diversi temi decisamente chiacchierati. La sicurezza La ministra ha ribadito totale fiducia nelle soluzioni adottate dal governo al netto delle tante critiche: “Stiamo arrivando al 100% del distanziamento per tutti, qualora non ci fossero le condizioni per garantire il distanziamento totale per tutti, sarà opportuno utilizzare la mascherina. Sono per l’utilizzo di queste anche fuori dal contesto scolastico, gli insegnanti dovranno indossarle sempre visto il tipo di lavoro che fanno. Con il lavoro operato in estate per evitare quanto accaduto in altri paesi. Con il nostro lavoro nell’edilizia leggera abbiamo speso 300 ...

