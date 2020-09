Rientro a scuola: tutte le nuove regole da rispettare dentro e fuori dalla classe. Ecco come il Covid ha cambiato la didattica (Di domenica 13 settembre 2020) Poche ore e si torna tutti in classe. Ma come? Le nuove regole per far ripartire la scuola cambieranno radicalmente la didattica, la vita quotidiana in aula, soprattutto alla primaria e all’infanzia dove gli insegnanti hanno a che fare con fasi importanti dello sviluppo educativo del bambino. Finora si è parlato molto di protocolli, linee guida, verbali del Cts, ma poco di bambini. Ad essere preoccupato per gli studenti più piccoli è il pedagogista Daniele Novara che se la prende coi presidi: “Alcuni dirigenti stanno veramente creando situazione di panico che non hanno niente a che fare con la scuola. I genitori e i bambini chiederanno presto conto. I più piccoli vengono penalizzati. Abbiamo a che fare con presidi pavidi che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Poche ore e si torna tutti in. Ma? Leper far ripartire lacambieranno radicalmente la, la vita quotidiana in aula, soprattutto alla primaria e all’infanzia dove gli insegnanti hanno a che fare con fasi importanti dello sviluppo educativo del bambino. Finora si è parlato molto di protocolli, linee guida, verbali del Cts, ma poco di bambini. Ad essere preoccupato per gli studenti più piccoli è il pedagogista Daniele Novara che se la prende coi presidi: “Alcuni dirigenti stanno veramente creando situazione di panico che non hanno niente a che fare con la. I genitori e i bambini chiederanno presto conto. I più piccoli vengono penalizzati. Abbiamo a che fare con presidi pavidi che hanno ...

