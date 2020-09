Rientro a scuola, didattica a distanza addio? Per le scuole superiori continuerà per integrare le lezioni in presenza (Di domenica 13 settembre 2020) Chi pensava che la didattica a distanza con l’inizio della scuola sarebbe rimasta solo un ricordo resterà deluso: le scuole secondarie di secondo grado son pronte a ripartire solo grazie alla dad. Dal Nord al Sud i professori dei licei e degli istituti tecnologici, ma anche dei professionali continueranno in molte scuole a fare lezione online. Un dato nazionale su quante scuole superiori avranno bisogno di ricorrere alla didattica a distanza non c’è: il ministero dell’Istruzione non ha ancora eseguito questo monitoraggio e nemmeno molti uffici scolastici regionali stanno verificando questo fenomeno. Eppure andando ad analizzare alcune realtà abbiamo scoperto che per far fronte alla carenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Chi pensava che lacon l’inizio dellasarebbe rimasta solo un ricordo resterà deluso: lesecondarie di secondo grado son pronte a ripartire solo grazie alla dad. Dal Nord al Sud i professori dei licei e degli istituti tecnologici, ma anche dei professionali continueranno in moltea fare lezione online. Un dato nazionale su quanteavranno bisogno di ricorrere allanon c’è: il ministero dell’Istruzione non ha ancora eseguito questo monitoraggio e nemmeno molti uffici scolastici regionali stanno verificando questo fenomeno. Eppure andando ad analizzare alcune realtà abbiamo scoperto che per far fronte alla carenza di ...

