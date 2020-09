Riapertura stadi, il pensiero del medico che ha salvato la vita al paziente 1: “Ecco cosa penso sul ritorno dei tifosi” (Di domenica 13 settembre 2020) Ha salvato la vita a Mattia, paziente 1 di Codogno che fu ricoverato nel reparto di Malattie Infettive all’Ospedale San Matteo di Pavia. Ma anche il professore Raffaele Bruno è un tifoso (dell’Inter) e anche lui non vede l’ora di tornare allo stadio. La sua posizione in merito, però, è quella – giustamente – di un medico, e quindi votata alla prudenza. “La linea suggerita da Comitato Tecnico Scientifico, che ha ispirato la decisione del governo, è scelta di buon senso – ha detto a SportMediaset – Premetto che sono anche un tifoso, un tifoso da stadio e mi guardo bene dal demonizzare lo stadio. Ma è importante, in questa fase di ripresa, evitare ogni occasione di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Halaa Mattia,1 di Codogno che fu ricoverato nel reparto di Malattie Infettive all’Ospedale San Matteo di Pavia. Ma anche il professore Raffaele Bruno è un tifoso (dell’Inter) e anche lui non vede l’ora di tornare alloo. La sua posizione in merito, però, è quella – giustamente – di un, e quindi votata alla prudenza. “La linea suggerita da Comitato Tecnico Scientifico, che ha ispirato la decisione del governo, è scelta di buon senso – ha detto a SportMediaset – Premetto che sono anche un tifoso, un tifoso dao e mi guardo bene dal demonizzare loo. Ma è importante, in questa fase di ripresa, ere ogni occasione di ...

SkySport : ULTIM'ORA Premier Conte: 'Inopportuna riapertura stadi In quei luoghi l'assembramento è inevitabile' #SkySport… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Riapertura degli stadi è inopportuna' #giuseppeconte - capuanogio : La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 mili… - DiMarzio : Le parole del presidente della #LegaPro, Francesco #Ghirelli - TMWSampdoria : Riapertura stadi, le parole di #Pirlo -