Regionali in Veneto, insulti razzisti alla candidata italo-algerina (Di domenica 13 settembre 2020) Oltre mille fra minacce e insulti ricevuti sui social da quando ha annunciato di voler correre nella lista civica "Il Veneto che vogliamo", a sostegno del candidato Arturo Lorenzoni alla guida della Regione Veneto. Assia Belhadj, italo-algerina, 36 anni, mamma di bambini nati a Belluno e con la cittadinanza italiana come il papà, però, non ha nessuna intenzione di rinunciare alla politica. In due giorni la sua pagina Facebook è stata presa d'assalto dagli haters. "Stanno continuando a insultare, al ritmo di cento messaggi ogni mezzora. Comincio ad avere paura", dice Belhadj. Spiega di essere "diplomata in mediazione culturale" e che ha "lavorato per anni nella mediazione culturale per creare ponti tra ...

