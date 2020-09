Regionali: Bonaccini, ‘chi ha paura cambi lavoro, ogni territorio contendibile’ (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Quattro a tre, cinque a due: tutto è possibile, ma” le prossime Regionali non sono una “partita di calcio, allora si può, se si ha coraggio, se si affronta col sorriso la sfida, se provi tu a dire agli indecisi che c’è una prospettiva di governo” da preservare. “Oggi le persone cambiamo idea sul voto rapidamente, è una settimana decisiva, nulla è scontato, facciamo in modo che i voti si contino nelle urne, non nei sondaggi o nei titoli dei giornali, facciamo in modo che ogni regione, ogni territorio, sia contendibile”. Lo dice il presidente della Regione Emilia Romania Stefano Bonaccini, intervenendo alla Festa dell’Unità a Modena. “Allora ci si dia da ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Quattro a tre, cinque a due: tutto è possibile, ma” le prossimenon sono una “partita di calcio, allora si può, se si ha coraggio, se si affronta col sorriso la sfida, se provi tu a dire agli indecisi che c’è una prospettiva di governo” da preservare. “Oggi le personeamo idea sul voto rapidamente, è una settimana decisiva, nulla è scontato, facciamo in modo che i voti si contino nelle urne, non nei sondaggi o nei titoli dei giornali, facciamo in modo cheregione,, sia contendibile”. Lo dice il presidente della Regione Emilia Romania Stefano, intervenendo alla Festa dell’Unità a Modena. “Allora ci si dia da ...

Un eventuale rimpasto dopo il voto del 20 e 21 settembre, perché no. Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, non esclude che dopo il voto "possa esserci un effetto sull'assetto del governo ma non mi pa ...

Ha dedicato alla dichiarazione del suo suo si che esprimerà al referendum di domenica e lunedì, e all'appello al sostegno di Emilia Muratori alle elezioni di Vignola parte del suo discorso con chi ha ...

Un eventuale rimpasto dopo il voto del 20 e 21 settembre, perché no. Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, non esclude che dopo il voto "possa esserci un effetto sull'assetto del governo ma non mi pa ...