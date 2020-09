Referendum sul taglio dei parlamentari, a Catania si mobilita il fronte del 'no' (Di domenica 13 settembre 2020) Anche Catania si mobilita sul fronte del no. Il 20 e 21 settembre si terrà il Referendum costituzionale, il cui esito confermerà o cancellerà la riforma del taglio dei parlamentari. Oggi, domenica 13 ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 13 settembre 2020) Anchesisuldel no. Il 20 e 21 settembre si terrà ilcostituzionale, il cui esito confermerà o cancellerà la riforma deldei. Oggi, domenica 13 ...

fleinaudi : Sulla incredibile vicenda del sondaggio pilotato ieri dalla solita “manina”, pubblichiamo un articolo pacato, ma se… - lucianonobili : Mentre fanno campagna per il “taglio delle poltrone”, che non risolve - anzi aggrava - i problemi del nostro sistem… - Giorgiolaporta : Domenica 20 torno in Italia per votare NO al #referendum sul #TagliodeiParlamentari. Adesso che #Giorgetti della… - pietro_busacca : RT @lucianonobili: Mentre fanno campagna per il “taglio delle poltrone”, che non risolve - anzi aggrava - i problemi del nostro sistema dem… - LupoAlexandros : RT @andrea_cangini: Sono stato censurato due volte dal Tg1 del grillino Carboni. Mi chiedono un video di 15 secondi sul #referendum, lo man… -