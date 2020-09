Referendum, Santori si presenta al comizio di Di Maio: “Dice che è voto contro il palazzo? A lui gli accordi di palazzo hanno garantito 4 poltrone” (Di domenica 13 settembre 2020) Ha indossato una t-shirt con scritto ‘Così NO la piazza che non ci sta’ e si è presentato al comizio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Cascina, in provincia di Pisa, organizzato proprio a sostegno del Sì al Referendum sul taglio dei parlamentari, e dei candidati M5s alle regionali e alle amministrative. Così Mattia Santori, leader delle Sardine, ha voluto affermare il proprio No al taglio dei parlamentari. Santori ha poi pubblicato un video sulla pagina Facebook di 6000 Sardine, realizzando una specie di “contro-comizio” in contemporanea a Di Maio, e attaccandolo su più punti. “Ha rivendicato il Recovery Fund, ma non l’ha portato a casa lui – dice il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Ha indossato una t-shirt con scritto ‘Così NO la piazza che non ci sta’ e si èto aldel ministro degli Esteri, Luigi Di, a Cascina, in provincia di Pisa, organizzato proprio a sostegno del Sì alsul taglio dei parlamentari, e dei candidati M5s alle regionali e alle amministrative. Così Mattia, leader delle Sardine, ha voluto affermare il proprio No al taglio dei parlamentari.ha poi pubblicato un video sulla pagina Facebook di 6000 Sardine, realizzando una specie di “” in contemporanea a Di, e attaccandolo su più punti. “Ha rivendicato il Recovery Fund, ma non l’ha portato a casa lui – dice il ...

