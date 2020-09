REFERENDUM | PERCHÉ NO -7 Non sara l' inizio di una grande riforma delle Istituzioni

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 13 settembre 2020) Non è necessario rifarsi ai pur autorevoli pareri di politologi blasonati come Angelo Panebianco o di costituzionalisti prestigiosi come Massimo Luciani per scoprire il bluff di chi, come il Pd, sostiene che il taglio della rappresentanza democratica sarà l’di una. Basta il buonsenso. È pensabile che una maggioranza fragile e divisa come quella attuale possano trovare la forza e l’armonia politica per metter mano ai problemi strutturali del nostro sistema istituzionale? Ovviamente, no. Infatti prima d’ora non ne hanno mai neanche parlato. È vero, semmai, il contrario.È da oltre 35 anni, dai tempi della commissione parlamentare presieduta dal liberale Aldo Bozzi, che le forze politiche si affannano attorno a ...