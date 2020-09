Referendum ed elezioni amministrative: il diritto di voto negato ai giovani fuorisede (Di domenica 13 settembre 2020) Andata e ritorno. La vita dei giovani che vanno via da casa, per l’università o per cercare lavoro, è scandita dalle prenotazioni dei viaggi che consentono di tornare dai propri cari. Almeno a Natale, forse a Pasqua, e durante l’estate. È una continua tensione verso l’offerta last minute o la ricerca di un Blablacar che faccia tappa nel piccolo paese della provincia del Sud. Si mettono i soldi da parte, ma non sempre i risparmi sono sufficienti: non tutti hanno i soldi per rientrare dove si ha la residenza, unica opzione, per i fuorisede, per esercitare il proprio diritto di voto. diritto, ancora oggi, negato a chi non può permettersi il viaggio. I trasporti, in Italia, non sono certo economici: tralasciando la particolare situazione ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) Andata e ritorno. La vita deiche vanno via da casa, per l’università o per cercare lavoro, è scandita dalle prenotazioni dei viaggi che consentono di tornare dai propri cari. Almeno a Natale, forse a Pasqua, e durante l’estate. È una continua tensione verso l’offerta last minute o la ricerca di un Blablacar che faccia tappa nel piccolo paese della provincia del Sud. Si mettono i soldi da parte, ma non sempre i risparmi sono sufficienti: non tutti hanno i soldi per rientrare dove si ha la residenza, unica opzione, per i, per esercitare il propriodi, ancora oggi,a chi non può permettersi il viaggio. I trasporti, in Italia, non sono certo economici: tralasciando la particolare situazione ...

