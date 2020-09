Referendum, Di Maio: “Fronte del No spaccato. Se vince Sì tagliamo stipendi ai politici” (Di domenica 13 settembre 2020) Il ministro degli Esteri Di Maio parla di un fronte del No spaccato e con idee confuse. “Prossimo passo sarà il taglio degli stipendi dei parlamentari”, avvisa durante un punto stampa. “Io vedo un fronte del No molto spaccato, un fronte del No che ha idee confuse sul perché non si debbano tagliare 345 parlamentari. … L'articolo Referendum, Di Maio: “Fronte del No spaccato. Se vince Sì tagliamo stipendi ai politici” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 settembre 2020) Il ministro degli Esteri Diparla di un fronte del Noe con idee confuse. “Prossimo passo sarà il taglio deglidei parlamentari”, avvisa durante un punto stampa. “Io vedo un fronte del No molto, un fronte del No che ha idee confuse sul perché non si debbano tagliare 345 parlamentari. … L'articolo, Di: “Fronte del No. SeSìai politici” proviene da www.meteoweek.com.

